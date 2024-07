Nubifragio a Salsomaggiore: cantine e strade allagate

Il nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di lunedì 1 luglio nel Parmense ha interessato anche la zona di Salsomaggiore Terme, comprese le frazioni. In particolare l'area di San Nicomede è stata colpita violentemente. Le cantine di alcune abitazioni sono state completamente sommerse dall'acqua mentre numerosi piante e rami sono caduti sulla carreggiata, provocando l'interruzione di alcune strade. I vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale stanno intervenendo per mettere in sicurezza le situazioni più critiche.