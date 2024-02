Number 1, i lavoratori in assemblea dopo l'incidente mortale: "Piazzale buio e pericoloso"

Dopo l'incidente mortale che nelle prime ore della mattinata di venerdì 9 febbraio è costato la vita a Andrea Granata, autista originario del Napoletano investito e ucciso da un camion in manovra nel piazzale della Number 1 di via Paradigna a Parma, i lavoratori e le lavoratrici del magazzino della Number 1 hanno effettuato alcune ore assemblee, insieme al sindaco Adl Cobas, per discutere di problematiche legate alla sicurezza, sopratutto inerenti al piazzale dopo è avvenuto l'incidente.

Tra le problematiche emerse durante le assemblee proprio alcune relative al piazzale. "Ci sono problemi di sicurezza nel piazzale, passano mezzi pesanti e lavoratori a piedi. C'è scarsa illuminazione"

"Abbiamo proclamato due ore di assemblea per turno in questo magazzino e in quello della Barilla - sottolinea Stefano Re dell'Adl Cobas. Come atto di protesta abbiamo discusso delle problematiche, soprattutto legate alla viabilità interna e esterna al magazzino. L'incidente mortale è avvenuto a pochi metri dalla portineria dove c'è un passaggio promiscuo tra operai a piedi e camion. Dopo il confronto con i lavoratori chiederemo urgentemente un incontro per pretendere una serie di accorgimenti per mettere in sicurezza gli ingressi e gli attraversamenti"

La Number 1: "Dichiarato lutto aziendale"

"L’Azienda si legge in una nota della Number 1 - a seguito del tragico incidente che ha visto coinvolto un autista in servizio sul nostro piazzale, si unisce al cordoglio dei familiari e proclama il lutto aziendale. Fin da subito si è resa disponibile per fornire il supporto necessario alle autorità competenti nel ricostruire la dinamica dei fatti