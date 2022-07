Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: Nunziata D’Abbiero nuovo direttore sanitario

Nunziata D’Abbiero è il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, subentra a Ettore Brianti che ha formalizzato le sue dimissioni, accettando l’incarico di assessore alle Politiche sociali nella Giunta del neo sindaco Michele Guerra.

I ringraziamenti a Ettore Brianti per il lavoro svolto e le congratulazioni per il nuovo incarico nella Giunta arrivano da Massimo Fabi, direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e Commissario straordinario dell’Azienda Usl di Parma. “ Al dottor Brianti – commenta Fabi – vanno le mie più sentite congratulazioni e i miei più sinceri auguri per questo nuovo e importante incarico. Con Ettore, prima come direttore sanitario di Azienda Usl e dal 2015 di Azienda Ospedaliera, abbiamo lavorato tantissimi anni insieme. Anni in cui, il nostro sistema di cura ha raggiunto traguardi importanti. Altri fondamentali obiettivi sono in fase di arrivo nel prossimo futuro e la proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale per noi è essenziale e proseguirà nel migliore dei modi, come è avvenuto in questi anni con l’Assessore Nicoletta Paci”.

A sostituire Ettore Brianti alla guida della Direzione sanitaria di Azienda Ospedaliero-universitaria è stata chiamata la dottoressa Nunziata D’abbiero, direttore della struttura complessa di Radioterapia e del dipartimento Diagnostico. “Nunzia D’Abbiero è una professionista che unisce provate capacità cliniche a una formazione manageriale di alto livello – conclude Fabi. Sono grato abbia accettato l’incarico: la sua visione, sempre proiettata al futuro, porterà un alto valore aggiunto al percorso di unificazione delle due Aziende sanitarie”.

La dottoressa D’Abbiero manterrà i suoi precedenti incarichi di direttrice della Radioterapia e di Direttore del Dipartimento Diagnostico.

Curriculum Vitae della dottoressa Nunziata D’Abbiero

Nata a Benevento, nel 1990 si laurea, magna cum laude, in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Siena, nel 1994 si specializza in Radiologia indirizzo Radioterapia presso l’Università di Milano con il dottor Riccardo Valdagni attuale direttore della Radioterapia dell’Istituto Nazionale Tumori.

Dal 1996 al 2014 lavora presso la Radioterapia dell’IRCCS-Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, in questo periodo ricopre vari incarichi fino a quello di Responsabile di Struttura Semplice in “Tecniche radioterapiche complesse guidate dalle immagini” e di vice- direttore, dal 2010 al 2014.

Nel 2003 frequenta il Radiotherapy Oncology Department dell’ MD Anderson Cancer Center di Huston, TX (USA), diretto dal prof. J. Cox. Nello stesso anno, riceve il Premio Qualità 2002 Arcispedale Santa Maria Nuova Reggio Emilia con la seguente motivazione: per il ruolo svolto nel Dipartimento come Responsabile della Formazione e per l’impegno nello sviluppo della terapia dei linfomi. Nel 2005 vince il Premio “Augusto Mosti” per l’etica e la deontologia dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia.

Dal 1998 al 2013 è docente a contratto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Attualmente è docente a contratto per l’Università degli Studi di Parma.

Dal 1 ottobre 2014 ricopre l’incarico di Direttore di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma. Dal 8 luglio 2020 è direttore del Dipartimento Diagnostico. E’ stata relatrice ufficiale per Tesi di Laurea, Corso di Laurea T.R.M.I.R, Unimore e relatrice in circa 50 tra corsi e Congressi nazionali e internazionali. E’ autrice di circa 50 pubblicazioni scientifiche.