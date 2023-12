Nuova antenna in via Vasco da Gama: il Comune concede l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico

Un nuovo impianto fisso per la telefonia mobile verrà installato nell'area parcheggio di via Vasco da Gama a Parma. Il Comune di Parma, attraverso la determina dirigenziale n. DD 2023-3345 del 14 dicembre del Settore Patrimonio e Facility Management, infatti, ha concesso l'autorizzazione all'occupazione di una porzione di suolo di proprietà comunale in corrispondenza del civico 147. L'impianto verrà installato dalla società Iliad Italia spa. L'azienda aveva presentato richiesta di richiesta di occupazione di una porzione di suolo di proprietà comunale, per 26 metri quadrati, proprio nell'area del parcheggio. La durata del contratto è di nove anni, con decorrenza dalla data di stipula.