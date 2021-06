Nuova luce in Civica: donate dal Rotaract Club Parma Farnese lampade da lettura alla Biblioteca dell'Oltretorrente

Dopo l'importante riqualificazione inaugurata un anno fa, dopo le chiusure e le attese riaperture, a causa della pandemia la Biblioteca Civica ha ricevuto una gradita donazione da parte del Rotaract Club Parma Farnese. L'Assessore Michele Alinovi e il Presidente del Rotaract Parma Farnese l'hanno presentata in conferenza stampa nel Cortile della Biblioteca.

"Il Rotaract Parma Farnese, a cui aderiscono ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni", ha spiegato il Presidente Pier Giulio Spaggiari "ha come obiettivo quello di mettersi in gioco in prima persona ed attivamente per contribuire al miglioramento del territorio e del contesto sociale, culturale ed ambientale in cui viviamo. L'importante intervento di riqualificazione che il Comune di Parma sta realizzando nel complesso monumentale dell’Ospedale Vecchio, dove è inserita la Biblioteca Civica di Parma, porterà ad un recupero architettonico e strutturale che darà nuova linfa vitale non solo al quartiere dell’Oltretorrente, ma all’intera città. La nostra associazione giovanile ha voluto contribuire a questo intervento, consapevoli della bellezza e del valore artistico di questi edifici in completo accordo con la scelta illuminata della nostra Amministrazione di intervenire su di essi investendo risorse così importanti per il loro recupero e la loro valorizzazione. La Biblioteca Civica racchiude, in particolare, per la popolazione di Parma, un valore storico e culturale che ha attraversato le generazioni.

Per noi è stato naturale pensare a questo luogo, sceglierlo come destinazione del nostro contributo attivo, poichè la Biblioteca Civica ha costituito la cornice nella quale moltissimi di noi hanno trascorso lunghe e complesse giornate di studio nella preparazione degli esami universitari, spazi che rappresentano ambienti ricchi di bei ricordi e di soddisfazioni, nei quali ci riconosciamo".



Sette lampade a stelo si armonizzeranno così ai nuovi ambienti della Biblioteca Comunale più grande della città e li renderanno ancora più confortevoli alle attività di studio e di lettura.



"E' una grande soddisfazione vedere come giovani parmigiani abbiano a cuore i luoghi pubblici della città e la loro evoluzione" ha sottolineato Michele Alinovi Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche "Parma è una città che può contare su una rete coesa di energie e di progetti. La biblioteca Civica è uno dei suoi luoghi speciali. Siamo riconoscenti di questa donazione come amministratori e come cittadini. Siamo certi che lo sviluppo di questo progetto sarà il concretizzarsi di un salto in avanti per Parma, per la sua socialità, per il suo investire e credere nella cultura, per la sua storia così significativa e, allo stesso tempo, così capace di integrarsi con nuovi tempi e nuovi bisogni".