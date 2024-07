La nuova rotatoria con 360 alberi e arbusti

È stata inaugurata a Parma la Rotatoria n. 809 situata nei pressi del Campus universitario in via Langhirano, la prima che vede un progetto di forestazione urbana del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma grazie al prezioso contributo dello sponsor Ghirardi Srl (socio sostenitore del Consorzio) e alla collaborazione del Comune di Parma.

Il progetto nasce da una sinergia tra più attori all’indomani dell’uscita dell’avviso pubblico del Comune per la ricerca di soggetti interessati alla stipula di un contratto di sponsorizzazione ambientale per l’allestimento e/o la manutenzione del verde di una o più rotatorie situate nel territorio comunale.

Nuove forme del verde cittadino, dunque, che portano molteplici vantaggi: dalla riduzione delle polveri sottili al contenimento degli effetti dello smog, dal rallentamento delle acque piovane in un’ottica di difesa idrogeologica alla tutela della biodiversità e del paesaggio contro incuria e degrado.

Al taglio del nastro hanno partecipato Maria Paola Chiesi, presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, gli Assessori Chiara Vernizzi (Rigenerazione Urbana), l’Assessore Francesco De Vanna (Lavori Pubblici e Legalità), Gianluca Borghi (Sostenibilità Ambientale, Energetica e Mobilità), in rappresentanza del Comune di Parma, e Claudio e Tiziano Ghirardi, Amministratori di Ghirardi Srl. La rotatoria, che si trova tra la tangenziale Sud, Strada Langhirano, Strada Martinella e l’accesso al Campus Universitario di Parma, copre una superficie di circa 8.000 mq.

L’area oggetto di intervento ha visto, sotto la direzione tecnica del Consorzio Forestale, la messa a dimora di 270 alberi tra cui specie autoctone come acero campestre e frassino, alberi da fiore come Melo, Pero e Ciliegio selvatico, piante ornamentali come Liriodendro, Ginko, Liquidambar e 90 essenze arbustive come Rosa Canina, Viburno, Sanguinella, per un totale complessivo di 360 essenze. Il Consorzio ha, inoltre, provveduto alla posa di un impianto di irrigazione ad ala gocciolante per la corretta idratazione delle piante.

L’azienda Ghirardi Srl, oltre a realizzare a propria cura e spese gli interventi di allestimento a verde dell’area pubblica presente all’interno della rotatoria stradale assegnata, provvederà per i prossimi tre anni ad effettuare tutti gli interventi di cura e manutenzione necessari.

«L’allestimento, per la prima volta, di una rotatoria, rientra negli obiettivi e progetti di riforestazione urbana che stiamo portando avanti in questi anni e dimostra che anche uno spazio apparentemente inutilizzabile può trasformarsi in una risorsa importante per riqualificare il verde urbano, migliorare il paesaggio ed incrementare la biodiversità, contribuendo alla rigenerazione e al benessere ambientale. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa, perché segna un ulteriore passo in un percorso di sostenibilità, un tassello importante sotto il profilo dell’incremento della ricchezza naturale del territorio. Ringrazio il socio sostenitore Ghirardi Srl, il Comune di Parma e tutti quanti hanno collaborato ad un progetto che dimostra come il lavoro sinergico tra diverse realtà può fare ancora una volta la differenza» ha sottolineato Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.

«La realizzazione di questa rotatoria è un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare a risultati concreti e positivi per la nostra città. - affermano gli Assessori Gianluca Borghi, Francesco De Vanna e Chiara Vernizzi - Questo progetto non solo riqualifica uno spazio urbano, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella nostra strategia di rigenerazione urbana e valorizzazione del verde in ogni angolo di città. Questo è essenziale per migliorare la qualità della vita dei cittadini, e iniziative come questa ci avvicinano sempre più a una città sostenibile e vivibile. Ringraziamo il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma e Ghirardi Srl per la loro collaborazione e dedizione in questo progetto. L'intervento rappresenta un modello di sostenibilità che speriamo di replicare in altre aree della città».

«Ghirardi Srl, operando da molti anni nel settore del recupero e riciclo di rifiuti, ha sempre avuto a cuore la salvaguardia dell'ambiente. - commenta Tiziano Ghirardi, amministratore di Ghirardi srl - Già da qualche anno la nostra azienda si era posta l'obiettivo di adottare allestendo a verde questa rotatoria, situata in un'area ad alta intensità di traffico, pertanto, per noi è stato un piacere aderire all'iniziativa di KilometroVerdeParma e Comune di Parma per poter dare un effettivo contributo per la sostenibilità ambientale. Una rotatoria di queste dimensioni, arricchita con 360 piante, oltre ad abbellire il paesaggio urbano, svolgerà sicuramente un ruolo importante sotto molteplici aspetti, primo fra tutti il miglioramento della qualità dell'aria».