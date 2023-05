Nuova scuola presso Itis Da Vinci: intervento da oltre 14 milioni

Significativo passo avanti per la costruzione di una nuova scuola presso l’Itis “Leonardo da Vinci” di Parma: la Provincia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Si tratta di un intervento da oltre 14 milioni di euro, finanziati dal Pnrr - Next Generation Eu, che sarà avviato nel secondo semestre di quest’anno, con conclusione prevista nel 2026. Il progetto è redatto da un raggruppamento temporaneo di progettisti con capogruppo l’arch. Giacomo De Amicis dello studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Milano, vincitore del concorso di progettazione indetto dal Ministero dell'Istruzione nel 2022. “Si tratta di un adempimento importante, che consente di proseguire con i successivi atti progettuali, per arrivare a rispettare le scadenze, assai stringenti imposte dal Ministero, per questo obiettivo – afferma il Presidente della Provincia Andrea Massari – Infatti il progetto esecutivo deve essere approvato entro il 10 luglio e i lavori devono essere aggiudicati entro il 20 settembre 2023. Un ulteriore grosso sforzo richiesto ai nostri uffici, per spendere al meglio le risorse ottenute per l'Edilizia Scolastica dalla Provincia nell'ambito del PNRR.” Il maggior importo dell’investimento rispetto al progetto di fattibilità delle alternative progettuali approvato all’inizio dell’anno, pari a € 1.296.000, è dovuto all’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione registrato a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali e che sarà coperto dalle risorse del FOI (Fondo Opere Indifferibili) 2023. Foto: il rendering della nuova scuola, prospetto est, vista da Via Toscana.