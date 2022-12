Nuova scuola secondaria Quartiere Lubiana–Cittadella: lunedì al via gli interventi di preparazione dell’area e le indagini ambientali preliminari

Lunedì 5 dicembre inizieranno gli interventi di preparazione e le indagini ambientali preliminari dell’area dell’ex caserma “Castelletto”, in via Zarotto.

L’area, attualmente in disuso da anni, sarà sottoposta a interventi preliminari al futuro cantiere per la realizzazione della nuova scuola secondaria. Si tratta di interventi di rimozione delle essenze vegetali e delle alberature non meritevoli di conservazione o già morte: il Comune di Parma, nel 2019, ha commissionato ad un agronomo professionista uno studio che ha individuato le piante che dovranno essere abbattute (valutazione Virtual Tree Assessment); le specie più rappresentate sono: pioppo, acero e ontano.

Altri interventi riguardano l’espianto e il successivo trapianto nell’area (in una zona che non verrà interessata dall’intervento urbanistico ed edilizio e che rimarrà a parco, indicativamente la porzione a nord-ovest del sito) degli esemplari arborei meritevoli di essere conservati: nel 2022 il Comune di Parma ha commissionato, sempre allo stesso agronomo, uno studio per individuare le piante con le caratteristiche e il valore necessari per essere mantenute e trapiantate. Sono stati individuati otto esemplari arborei (noci, farri, olmi, cerri) che saranno spostati.

Inoltre verranno eseguite indagini ambientali preliminari: al fine di ridurre il rischio di incorrere in imprevisti in fase esecutiva, sarà eseguito un Piano di Caratterizzazione preliminare rivolto alla matrice ambientale suolo.

Le attività inizieranno lunedì 5 dicembre e si completeranno in alcune settimane; particolare attenzione è stata posta alla scelta di quando eseguire gli interventi, periodo in cui è terminata la stagione riproduttiva della flora e della fauna presente nell’area, e periodo con maggiori probabilità di attecchimento degli esemplari arborei trapiantati.