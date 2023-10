Nuova scuola nell'area di via Zarotto: affidato l'appalto per la demolizione degli ex edifici del demanio militare

E' stato assegnato l'appalto per gli interventi di demolizione degli edifici ex Demanio Militare all'interno dell'area di via Zarotto a Parma, all'interno della quale sorgerà la nuova scuola secondaria dei quartieri Lubiana e Cittadella. L'appalto è stato assegnato ad una ditta di Caorso, in provincia di Piacenza, che ha offerto un ribasso del 27,98% all’importo a base d’asta soggetto a ribasso di 196.542 euro. Lo stabilisce una determina dirigenziale del 19 ottobre: a favore dell'azienda che si occuperà dei lavori, che comprendono anche la preparazione dell'area e le indagini ambientali preliminari, è stata stanziata la quota di circa 160 mila euro.

La nuova scuola nell'area ex militare di via Zarotto

Nell'ex area militare di via Zarotto è in corso di realizzazione un progetto - che dovrebbe concludersi nel 2025 - che prevede la realizzazione di una nuova scuola, grazie ai fondi del Pnrr. La nuova scuola di 6.200 metri quadrati sarà divisa in più moduli, formata da aule e spazi condivisi, a cui si aggiungono 5.400 metri quadrati di aree verdi. L’intervento, che ha un costo di 9 milioni e 600 mila euro, attualmente in corso, dovrebbe concludersi nel settembre 2025, prima dell’avvio dell’anno scolastico. Il primo stralcio dell’intervento prevede la realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado, una struttura che si svilupperà in gran parte ad un solo piano, con cinque moduli collegati tra loro, e che sarà all’avanguardia da un punto di vista energetico ed ambientale. I tetti saranno ricoperti da un manto erboso. In essa troveranno posto 500 studenti suddivisi in 7 sezioni e 21 classi. Sarà dotata di un auditorium di 180 posti al coperto, ma anche all’aperto, di una palestra, di campi da gioco esterni e di una biblioteca, di una sala musica e di diversi laboratori.