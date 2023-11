Nuova staccionata parco Cittadella

Nuova staccionata nella parte superiore del parco della Cittadella. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono in fase di conclusione e l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna ha effettuato un sopralluogo al cantiere nella giornata oggi. Il Comune ha stanziato circa 140.000 euro per sostituire la vecchia staccionata ormai ammalorata, segnata dalle intemperie e dal passaggio del tempo. La nuova si estende per circa due chilometri nella parte superiore del parco, in corrispondenza dell’anello podistico e dei bastioni. È in legno intrecciato e da un punto di vista del decoro urbano ben si inserisce nel parco cittadino. L’esecuzione è stata affidata all’impresa Battaglioli Luca di Parma; i lavori hanno avuto una durata di circa due mesi.

L’intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza che ha suggerito l’affidamento di un incarico di vigilanza archeologica, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.