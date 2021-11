Nuove navette per il Campus dai Parcheggi Scambiatori Ovest, Sud-Est e Cavagnari

Sono attive tutti i giorni scolastici dal lunedì al venerdì le nuove navette mattutine che partono dai Parcheggi Scambiatori Ovest (in via Emilia Ovest), Sud-Est (in via Traversetolo) e Cavagnari (in via La Spezia) in direzione Campus universitario: 5 corse in più che permettono a chi arriva da fuori città con un mezzo privato o in bus di arrivare a destinazione direttamente e senza bisogno di transitare dal centro. Il servizio infatti non effettua fermate intermedie e il posteggio presso i parcheggi scambiatori è sempre gratuito. Il servizio è destinato a studenti e dipendenti dell'Ateneo di Parma in possesso di abbonamento TEP.