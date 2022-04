Il Comune: "Nuovi giochi bimbi nelle aree verdi cittadine di Parma"

Con il sopraggiungere della primavera vengono sistemate le aree gioco per i bimbi nelle zone verdi cittadine, con nuove attrezzature e la riqualificazione delle esistenti, dopo uno studio che ha visto nei mesi scorsi la verifica, da parte dei tecnici incaricati, delle aree ludiche e dei giochi presenti sul territorio, in modo da individuare quelli rotti, obsoleti e non più a norma e pensare a aggiungere nuovi elementi dove necessario.

Gli interventi sono stati finanziati dal Comune, assessorato alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, guidato da Michele Alinovi, per un totale di 635.000 euro.

I lavori di manutenzione straordinaria dei giochi esistenti, iniziati a maggio e terminati a ottobre 2021, hanno comportato un investimento di 310.000 euro per il ripristino e la messa a norma di 81 giochi.

Le operazioni di sistemazione dei nuovi giochi, iniziate a marzo 2022 e il cui completamento è previsto per giugno 2022, comportano un costo di 325.000 euro sostenuto dell’Amministrazione Comunale che riguarderà l’installazione di 46 nuovi giochi in parchi e aree verdi cittadine, nello specifico:

area verde strada bassa dei Folli (Porporano), piazza Buonarroti (Pablo), area verde stradello Fogazzaro-stradello Pavese (Paradigna), parco Ubaldo Grassi (Rione Colombo), area verde via 7 F.lli Cervi e via Martiri di Cefalonia (Cittadella), parco Madre Celestina Bottego (Cittadella), area verde stradello Madoi-Nattini (Lubiana), parco L. Berio (ex Egaddi - Lubiana), via Guido Orsi (Botteghino), parco delle Magnolie (Pablo), area verde stradello Fiorini (Vicofertile), area verde via Monte Orsaro (Alberi di Vigatto), rea verde via Monte Maggiorasca (Corcagnano), area verde via Salati (Porporano), parco Gelati via Oradur (Lubiana), parco Ferrari (Cittadella), piazzale Lubiana (Lubiana), parco Galeone (Lubiana), parco del Dono (Cittadella), piazza Sacco e Vanzetti (Baganzola), parco Caduti per la Libertà (Corcagnano), parco Montermini (Montanara), parco F.lli della Pergola (Montanara), parco Vezzani (Montanara), area verde di Via Orzi Baganza (Molinetto), parco Daolio (Golese).

“Abbiamo voluto dare una risposta significativa alle richieste dei cittadini - afferma l’assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche Michele Alinovi - per rinnovare e mettere in sicurezza le aree giochi nei parchi e nelle zone verdi della nostra città che rappresentano un elemento importante per la qualità della vita dei bambini, delle loro famiglie e della città tutta. A questo si aggiungono gli interventi previsti di riqualificazione complessiva di alcuni parchi cittadini, come il parco dei Gelsi, il Parco Ducale, il Parco della Cittadella, Il Parco del Naviglio e il parco dei vecchi Mulini, che porteranno anche ad un miglioramento della qualità degli spazi e delle attrezzature dedicate al gioco. L’investimento dell’Amministrazione Comunale per queste aree di socializzazione e svago non si ferma qui: per il 2023-2024 abbiamo infatti già previsto un totale di 700.000 euro dedicati all’acquisto e sistemazione di 90 nuovi giochi che andranno a arricchire le zone ludiche di tutti i quartieri cittadini”