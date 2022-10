Ecco i nuovi parcometri: si potrà pagare anche con il contactless

Novità dal Comune di Parma per quanto riguarda le modalità di pagamento delle strisce blu. A breve si concluderà l'installazione di 38 nuovi parcometri di ultima generazione, attraverso i quali si potrà pagare la sosta anche con la carta di credito in modalità contactless, come già avviene in molte città vicine. I 38 nuovi modelli avanzati di parcometri entreranno in funzione nelle prossime settimane. Sul territorio comunale sono presenti in totale di 445 parcometri. I nuovi parcometri sono alimentati a pannelli solari e sono in grado di accettare pagamenti con carta di credito, anche contactless.