Nuovi supermercati in via Emilia Est, la rabbia dei residenti: "Porteranno solo nuovo traffico e cemento"

La possibilità che sorgano due nuovi supermercati nell'area di via Emilia Est a Parma sta mandando su tutte le furie residenti e commercianti. Se i negozianti hanno espresso le loro forti perplessità tramite Confesercenti chi vive in zona non riesce a capire l'utilità di questi nuovi progetti. Abbiamo raccolto alcune voci dei residenti.

Ma dove dovrebbero sorgere le due nuove strutture commerciali ? In particolare è prevista l’autorizzazione di due nuovi insediamenti in via Emilia Est all'intersezione con la tangenziale Nord (Ex Dadaumpa) e in via Cicerone (ex-Aiazzone). Entrambe le strutture avranno una superficie di vendita di circa 1.500 metri quadrati ognuna, oltre a un congruo spazio per nuovi parcheggi.

Le due aree sarebbero quindi particolarmente vicine: entrambe in direzione della rotonda di via Emilio Lepido. All'interno dei locali dell'ex Aizzone di via Cicerone sono in corso alcuni lavori di demolizione mentre nell'area dell'ex Dadaumpa per ora è tutto fermo.

"Mi chiedo - ci racconta una donna che sta facendo la spesa al Conad - che senso abbia fare due nuovi supermercati in una zona in cui c'è già il Conad (tra un'area e l'altra) e che è servita già anche dall'Esselunga di via Emilia Est. Chi ha pensato di fare una struttura di vendita in via Cicerone (strada chiusa) non ha pensato al traffico in zona. Si creerebbero sicuramente degli ingorghi nei giorni di apertura del supermercato. Poi l'altra zona commerciale è molto vicino alla prima: non ne capisco proprio il senso"

"Vorrei far notare - sottolinea un giovane appena uscito di casa - almeno che poco più in la in via Emilia c'è un'area commerciale completamente in disuso, che cade a pezzi. Non è più utilizzata da tempo: perché pensare a nuovo cemento quando ci sarebbe la possibilità di sfruttare quella struttura, ora sostanzialmente abbandonata a sé stessa se proprio c'è la necessità di avere nuovi supermercati?"

"Credo che per i negozi di via Emilia Est - ci racconta una ragazza in via Cicerone - dove esiste una buona struttura per quanto riguarda il vicinato, non sia una gran notizia. Piazzare due supermercati lì significherebbe dirottare dei clienti, anche del nostro quartiere, in queste nuove strutture che magari avranno dei parcheggi comodi ma, insomma, dobbiamo decidere se tutelare o meno i commercianti già attivi in quartiere".

"Io penso anche al traffico che già oggi è congestionato - sottolinea un autista del bus alla fermata. Creare due nuove strutture significherebbe aumentare ulteriormente il traffico in una zona già compromessa da questo punto di vista. In via Emilia le code sono all'ordine del giorno, sia per la vicinanza - in quel lato - alla tangenziale sia perché è una delle vie principali della città. Cosa succederà con due nuovi supermercati? Non oso immaginarlo"