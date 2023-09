Nuovo caso di Dengue per una persona che ha frequentato largo Bottai: al via la disifestazione

Nella giornata di martedì 19 settembre il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma ha segnalato al Comune un caso accertato di Chikungunya/Dengue/Zika virus in una persona domiciliata fuori dal territorio comunale, ma che ha frequentato anche largo Alfredo Bottai nel Comune di Parma. E' stata quindi attivata la disinfestazione in un’area corrispondente a un cerchio di raggio pari a 100 metri dall’abitazione ed eventualmente da altri luoghi dove la persona ammalata ha soggiornato, anche in aree private e l’intensificazione degli interventi di lotta alla proliferazione della zanzara.

Gli interventi verranno eseguiti nelle notti del 19/09/2023, 20/09/2023 e del 21/09/2023 dalle ore 23:00 alle ore 04. La disinfestazione sarà articolata in tre fasi, che devono essere condotte in modo sinergico: trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali; copia informatica per consultazione 2 la successione ottimale con cui questi trattamenti devono essere condotti è la seguente: adulticidi in orario notturno in aree pubbliche per tre notti consecutive, adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private (porta-porta), contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche;