Nuovo regolamento attività centro storico: "Misura necessaria e condivisa dai commercianti"

E’ stato da poco approvato dall’Amministrazione Comunale il nuovo regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, un provvedimento di natura regolamentare per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale; provvedimento su cui Confesercenti Parma vuole portare alcune considerazioni.

"Il nostro centro storico risulta di particolare importanza ed interesse da un punto di vista culturale, architettonico, storico ed artistico; un patrimonio, il nostro centro cittadino, che va curato, preservato e gestito con un’attenzione massima. Il regolamento è quindi uno strumento necessario a tutela del già fragile equilibrio commerciale cittadino e deriva da un percorso condiviso con le Associazioni di riferimento delle categorie interessate oltre ad essere stato supportato e approvato da numerosi commercianti del centro città. Lo scopo è proteggere la vocazione storica delle aree in questione e la lotta al deterioramento delle condizioni del territorio con l’obiettivo di restituire le condizioni di valorizzazione e sviluppo delle aree individuate, nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano. Ben vengano quindi l’individuazione di misure di contrasto a situazioni di incuria caratterizzanti le attività insediate, da insediarsi nonché gli spazi commerciali sfitti nell’area individuata".

Confesercenti Parma ha contribuito ad armonizzare il documento chiedendo all’Amministrazione Comunale "che venissero apportate alcune modifiche rispetto alla versione originale del documento. Tante proposte sono state accettate come l’applicazione della diffida amministrativa in sostituzione alle sanzioni e l’esclusione di alcune categorie merceologiche come il commercio al dettaglio effettuato tramite internet e compro oro. Abbiamo richiesto che venisse applicato un periodo di sperimentazione al termine del quale porre eventuali migliorie e correzioni. Certamente un regolamento non potrà da solo stravolgere in positivo la qualità della vita di imprese e cittadini ma andrà supportato con una serie di interventi mirati a supporto del tessuto commerciale del centro storico come accessibilità, agevolazioni su dehor, rimodulazione delle tassazioni locali oltre ad incentivi per l’avvio di nuove imprese soprattutto all’interno dei locali sfitti".