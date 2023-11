Nuovo Stadio, Bosi: "L'obiettivo è quello di partire con i lavori a fine stagione"

Nessun ritardo nel progetto Stadio. Almeno così lascia intendere Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma. Dopo lo slittamento della decisione della Conferenza dei Servizi sul progetto di restyling del Tardini non dovrebbe cambiare praticamente nulla.

"La Conferenza dei Servizi decisoria per il progetto definitivo dello stadio Tardini è in corso regolarmente. Come avviene in qualunque conferenza dei servizi, gli enti partecipanti che devono esprimere un parere, hanno la possibilità di rchiedere integrazioni al proponente: così avvenuto in questo occasione, sospendendo i termini in attesa che il Parma Calcio appunto integri quanto richiesto. È una prassi abbastanza usuale, accade anche nella Conferenza dei Servizi preliminare in cui il Parma poi interrogò e si arrivò a un parere positivo. Obiettivo: riuscire, come sempre ad accantierare entro la fine stagione sportiva, quindi siamo assolutamente nei tempi che siamo dati come obiettivo. Parliamo di un’opera molto importante, 138 milioni di investimento ed è fondamentale che si vada sviluppare il miglior progetto possibile trattandosi di un’opera che rimarrà nel cuore nostra città per città per i decenni a venire".