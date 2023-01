Chiedilo a Parmatoday: il nuovo stadio Tardini tra proteste e opportunità

Il nuovo stadio e le proteste dei cittadini. Per la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday' pubblichiamo la lettera di Simone, un nostro lettore sul progetto del nuovo stadio Tardini.

"Buongiorno, vi scrivo per la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday' in merito al progetto per il nuovo stadio Tardini. Sto prendento parte al percorso partecipativo avviato per quanto riguarda la realizzazione della struttura. Mi chiedo se il progetto sia rispettoso del volere degli abitanti della zona. Mi spiego meglio. Penso che l'impatto per il circondario, vista anche la presenza di molti edifici e per esempio anche della scuola Puccini-Pezzani. Inoltre il nuovo stadio e tutte le attività connesse avranno un impatto per quanto riguarda la viabilità del quartiere Cittadella e rischia di essere vissuto come un corpo estraneo ai cittadini non appassionati di calcio. Ora è una zona di Parma molto tranquilla, non vorrei si trasformasse in un'area con tantissime auto, anche nei giorni in cui non ci sono le partite e molto traffico".

La risposta della redazione. "Gentile Simone, certamente andrà analizzato l'impatto della struttura sul quartiere ma pensi al fatto che la realizzazione del nuovo stadio Tardini potrebbe rappresentare anche una nuova opportunità per il quartiere e per le famiglie che ci abitano, oltre per chi segue le partite del Parma Calcio. Il progetto, ancora in corso di definizione tramite il percorso partecipato avviato, prevederebbe infatti la creazione di spazi dedicati a concerti, mostre ed eventi aperti a tutti i parmigiani, oltre che ad attività commerciali all'interno dell'area del nuovo Tardini. Ci saranno parcheggi per le biciclette e per le auto"