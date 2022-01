Giornata chiave per il Nuovo Tardini: si attende il via libera dal consiglio

Giornata chiave sul fronte Nuovo Tardini. Il Consiglio Comunale si esprimerà sulla delibera di pubblica utilità dello stadio. In caso di parere affermativo, il Parma potrà presentare il progetto definitivo per la riqualificazione dell’impianto cittadino, che non si sposterà dalla sua attuale collocazione e prevede alcune novità come un parcheggio, una nuova piazza e pochi negozi. Il club aveva presentato a inizio maggio uno studio di fattibilità. Il progetto di restyling vero e proprio, assieme a un piano economico finanziario, arriverà solo se il consiglio darà il via libera alla questione sul pubblico interesse.

Il vicesindaco di Parma, Marco Bosi, nei giorni scorsi si è esposto in prima persona firmando la delibera di interesse pubblico in attesa del passaggio odierno in Consiglio Comunale.