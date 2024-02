Nuovo Tardini, a Piacenza insorgono: "Basta altri colori nei nostri settori"

"A Piacenza solo il Piacenza Calcio". È questo il messaggio social della Curva Nord, con uno striscione esposto fuori dallo stadio Garilli che recita senza mezze misure: "Non vogliamo altri colori... all'interno dei nostri settori! Basta Feralpi". Chiara la volontà di ritornare ad avere soltanto i biancorossi come inquilini dello stadio piacentino da parte dei tifosi.

La Feralpì ha però contribuito e non poco per rimettere a posto il Garilli, che è comunale, rendendolo un impianto più fruibile sotto diversi punti di vista. E questo conferma anche la volontà da parte del tifo organizzato di non volere il Parma, che potrebbe scegliere proprio il campo di Piacenza come alternativa dovendo fare dei lavori di ristrutturazione al Tardini.