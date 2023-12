Nuovo Tardini, Bosi: "L'iter prosegue, le osservazioni sono sul cantiere"

"La Conferenza dei Servizi sta procedendo in maniera serena e accurata secondo la dinamica tipica delle Conferenze dei Servizi decisorie di opere importanti. Le osservazioni, legittime e doverose, di alcuni degli enti partecipanti sono tutt’altro che preoccupanti per il progetto". L'assessore allo sport del Comune di Parma, Marco Bosi, ha voluto fare chiarezza sul percorso che sta accompagnando il progetto definitivo per il restyling del Tardini, diventato oggetto di discussione tra comitati e associazioni. "Le osservazioni riguardano infatti soprattutto il cantiere e non mettono in discussione l’impianto progettuale. Per quel che concerne i rapporti con la Soprintendenza, il Parma Calcio ha dimostrato piena disponibilità a recepire le indicazioni e ha impostato un dialogo fattivo, fruttifero e migliorativo per il progetto. Dispiace infine constatare l’ennesimo tentativo di diffondere cattiva informazione, di screditare il personale tecnico del Comune di Parma e di alludere e “minimizzazioni e silenzi” che non appartengono a questo Ente e a chi lo rappresenta".