Nuovo Tardini, De Vanna: "Siamo a buon punto, scaduti i termini per le prescrizioni"

"Stadio Tardini, le uniche prescrizioni, come da prassi, riguarderanno non il progetto ma la parte esecutiva e cioè quella cantieristica". L'assessore ai lavori pubblici, Francesco De Vanna, conferma quanto aveva riportato ParmaToday.it circa la possibilità di alcune richieste avanzate dall'Ente. "Niente proroghe della Conferenza dei Servizi, in chiusura e senza ulteriori richieste di integrazione - specifica De Vanna a Parma Europa, in onda su 12TvParma -. Siamo sicuramente a buon punto, sono scaduti i termini per il deposito dei pareri degli enti che sono coinvolti nella Conferenza di Servizi e che hanno preso visione della nuova versione del progetto definitivo che è stato depositato nelle settimane scorse. Adesso, sulla base dell’articolo 53 della legge regionale 24 del 2017, facciamo un passaggio dovuto in Consiglio Comunale anche per la variante urbanistica, ma confermo i tempi che erano stati già indicati dall’assessore Bosi: entro la fine di aprile arriveremo praticamente al tratto finale e poi a maggio, in Consiglio Comunale. Le uniche prescrizioni, come da prassi, riguarderanno non il progetto ma la parte esecutiva e cioè quella cantieristica".