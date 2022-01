Nuovo Tardini, firmata la delibera per la riqualificazione dello stadio

"Lo avevo promesso e l'ho fatto: appena è arrivata sulla mia scrivania ho firmato la delibera di interesse pubblico per la riqualificazione dello Stadio Tardini e la sottoporrò al Consiglio Comunale alla prima seduta utile". Le parole che il vice sindaco di Parma, Marco Bosi, ha scritto sul suo profilo Facebook rappresentano sicuramente una bellissima notizia per i tifosi del crociati. Bosi, che detiene anche la delega all'assessorato allo Sport, con la sua firma ha sottoscritto un altro passo in avanti verso quella che è un obiettivo della società. Una volta firmata la delibera per la riqualificazione dello Stadio Tardini, bisognerà sottoporre il tutto al Consiglio Comunale.

"L'auspicio - spiega Bosi - è che dopo i chiarimenti definitivi arrivati da Anac sulla bontà del procedimento si possa finalmente tornare a discutere nel merito della proposta. Io ho esposto la mia posizione in maniera inequivocabile in questi mesi, elencando le motivazioni che mi hanno portato a sostenere questa proposta".