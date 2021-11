Nuovo Tardini, Piacenza e Bergamo possibili sedi 'alternative'

Probabilmente si farà, ma non sarà più solo l'Ennio Tardini. Come avviene in altre città, di fianco all'originale nome dello stadio, comparirà quello di un marchio commerciale. Nel nome degli affari. E' quanto è emerso nella terza commissione consiliare in cui si è parlato del progetto Stadio, che comincia a prendere sempre più consistenza. Anche a Parma potrà comparire il nome di un marchio privato in accompagnamento. L'impianto originale sarà la base, anche nel nome, ma con qualche aggiunta. La novità più importante però è data dall'individuazione delle sedi: nel caso partissero i lavori di riammodernamento del Tardini, sarebbero state già indicate le sedi di Piacenza e Bergamo come possibili opzioni per le gare del Parma. Il Chief Operating Officier crociato, Stefano Perrone, ha parlato di necessità di tempi da accorciare il più possibile, in riferimento al cantiere che renderà più moderno il Tardini.