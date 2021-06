Nuovo Tardini, pubblicati il progetto preliminare e la relazione illustrativa

Il Comune di parma ha provveduto a pubblicare, previa autorizzazione del proponente Parma Calcio 1913, la documentazione relativa alla proposta di riqualificazione dello stadio Tardini (reperibile anche sul sito del Comune al link https://www.comune.parma.it/ sport/Stadio-Tardini-4.aspx).

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco con delega allo Sport Marco Bosi: “la pubblicazione di questi documenti non è un atto dovuto, non essendo previsto dalla norma, ma una scelta condivisa da Comune e soggetto proponente che rappresenta una estrema volontà di trasparenza e coinvolgimento di tutta la città nella riqualificazione del Tardini. Con questo atto il Parma Calcio ha agevolato potenziali altri partecipanti in sede di gara e per questo va a loro un ringraziamento per l'apertura dimostrata. Una scelta che si inserisce coerentemente all’interno del percorso, condiviso con la città, le istituzioni e le associazioni verso il rinnovamento del nostro Stadio. Ricordo infine che quanto pubblicato è la proposta ricevuta che dovrà essere valutata dall'organo tecnico che è la conferenza dei servizi, prima di arrivare all'esplicitazione dei pareri politici in Consiglio e Giunta".