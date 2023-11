Nuovo Tardini, si allungano i tempi: la Conferenza dei Servizi chiede altri documenti

"Con riferimento alla Conferenza dei Servizi Decisoria sul nuovo Stadio Tardini, indetta con comunicazione, meglio nota come "legge stadi", si precisa che, in fase di istruttoria sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni alla documentazione progettuale come ordinariamente succede. Tale richiesta ha comportato la sospensione dei termini che decorreranno nuovamente solamente in esito alla ricezione delle integrazioni e ad una verifica formale di completezza". Con questa nota, il Comune di Parma annuncia lo slittamento dell'esito della Conferenza dei Servizi, sospesa temporaneamente. Non è ancora arrivata la risposta attesa per il progetto di restyling dello Stadio Tardini: era attesa oggi, lunedì 20 novembre. Il Parma si dice tranquillo e continua a lavorare in collaborazione con il Comune, con i tempi che si allungheranno ulteriormente. Il progetto non dovrebbe andare in Consiglio Comunale almeno fino all'anno nuovo, tanto per intenderci.

Va detto che il termine del 20 novembre non era un termine perentorio. Sono stati richiesti al Parma ulteriori documenti rispetto all'ampio dossier che il club ha già fornito, documenti integrativi che servono a valutare gli impatti che la costruzione dovrebbe e potrebbe avere sul tessuto cittadino. Serviranno ancora delle settimane prima di avere un responso, con la chiusura ufficiale che dovrebbe arrivare per il mese di dicembre.