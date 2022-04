Nuovo volto per piazza Italia ’61 a Panocchia: oggi l'inaugurazione

Nuovo volto per piazza Italia ’61 a Panocchia. Si sono conclusi i lavori di recupero dello spazio urbano della frazione, a cura di Parma Infrastrutture Spa. Si tratta di un intervento richiesto dalla cittadinanza e dalle associazioni del territorio e condiviso, attraverso incontri pubblici e momenti di confronto. Al taglio del nastro hanno preso parte, questa mattina, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi, i tecnici del Comune e di Parma Infrastrutture Spa ed i rappresentanti della frazione.

“Quello di oggi è un momento speciale per la comunità di Panocchia à- ha rimarcato l’Assessore Alinovi – viene inaugurata la nuova piazza frutto di un percorso condiviso per ridare dignità a questo spazio, così come richiesto da residenti e Consiglio dei Cittadini Volontari”.

Al momento è intervenuta la coordinatrice dei Comitato dei Cittadini Volontari di Vigatto Sabrina Ghidini. La benedizione è stata impartita da don Raffaele Mazzolini. Al taglio del nastro ha preso parte anche il presidente del Circolo Arci Il Ciclone, Stefano Paglia.

I costi per la riqualificazione ammontano a circa 360 mila euro e si sono svolti tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 senza mai interferire con il traffico veicolare, che non ha mai avuto conseguenze a seguito dei lavori. Grazie alla collaborazione tra Comune di Parma ed Iren è stato inoltre possibile rifare tutte le condotte dei sotto servizi della piazza: illuminazione pubblica, acqua e gas. La piazza fu costruita nel 1961, per celebrare il centenario dell’Unità d’Italia, e per soddisfare le esigenze degli abitanti, e rivista nel 2001-2004 con un progetto rilevante, che modificò la rete viabilistica. Aveva bisogno di essere riqualificata per rispondere alle esigenze attuali della frazione di Panocchia.

E’ stata, infatti, utilizzata per decenni come parcheggio delle automobili ed è stata recuperata per valorizzare le relazioni sociali: luogo di incontro di scambio e di comunità. La riqualificazione ha, infatti, inteso conferire un carattere unitario e di qualità allo spazioarchitettonico, facendo dialogare il contesto urbano esistente con nuovi spazi adiacenti e rivitalizzandone le funzioni.

L’Amministrazione comunale ha voluto dare, così, un nuovo senso alla piazza con l’inclusione di alcuni spazi viari, allargandola, in modo che sia più accogliente e funzionale alle esigenze dei suoi abitanti e della frazione di Panocchia. Il progetto si inserisce tra quelli portati avanti dall’Amministrazione a beneficio delle frazioni, come per esempio Vicofertile e Corcagnano. In questo coso, particolare rilevanza riveste l’arredo urbano che crea un insieme ordinato di aree e dei percorsi. L’intervento ha previsto una suddivisione spaziale il più possibile accessibile per essere utilizzata anche come zona mercatale e come luogo di incontro della comunità. Alla piazza sono collegati alcuni stalli di sosta, come richiesto dalla popolazione.

Tutto questo si innesta in un tessuto urbano già caratterizzato dalla forte presenza di attività di rilevanza sociale, in particolare dal Circolo “Il Ciclone”, che per la posizione che occupa rappresenta un “tassello” importante nella nuova piazza riqualificata.