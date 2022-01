Covid: da domani scatta il green pass per chi va dal parrucchiere e dall'estetista

Da domani, giovedì 20 gennaio 2022 scatta l'obbligo di esibire il green pass base per i parmigiani che andranno dal parrucchiere, dal barbiere o al centro estetico. I clienti dovranno mostrare infatti, secondo il decreto entrato in vigore il 7 gennaio, il certificato verde, che si può ottenere con tampone antigenico valido 48 ore o con un molecolare valido 72 ore. L'obbligo, già in vigore per tutti i lavoratori - compresi quelli dei centri estetici e dei parrucchiere - scatta da domani anche per i clienti. I titolare sono tenuti a chiedere il green pass prima di prestare il servizio.

Dal 1° febbraio green pass per negozi e uffici

Il 1° febbraio 2022 scatterà invece l'obbligo di green pass base per negozi e uffici. Il certificato base servirà per accedere a "Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari". Saranno esentati i cittadini che devono presentare una denuncia oppure chi deve partecipare a un processo in tribunale. Il 1° febbraio scatta l’obbligo anche per i negozi: l’elenco degli esercizi commerciali esentati, considerati servizi esseziali, verrà definito nelle prossime ore.