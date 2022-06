Obbligo mascherine, domani ultimo giorno: dal 16 stop in cinema, teatri e luoghi sportivi al chiuso

Domani sarà l'ultimo giorno per la mascherina obbligatoria in diversi luoghi al chiuso. A partire dal 16 giugno è atteso infatti un ulteriore passo in avanti dopo i primi via libera varati con il Decreto riaperture. Mentre sembra ormai scontato il decadere dell'obbligo di mascherina per cinema, teatri e impianti sportivi al chiuso, la misura potrebbe restare in vigore per altri luoghi considerati più ad alto rischio, come ospedali e Rsa, per tutelare i più fragili ospiti di queste strutture. L'idea che sta prendendo corpo in queste ore è poi quella di tenere ancora in piedi l'obbligo anche sui trasporti pubblici. Più che probabile il taglio dell'obbligo per gli esami di terza media e maturità. Qui, il ricorso alla mascherina sarà solo fortemente raccomandato.