In 15mila da oggi non possono andare al lavoro

Sono 14.787 i cittadini di Parma e provincia over 50 che da oggi, 15 febbraio, non potranno andare al lavoro. Rischiano una multa fino a 1.500 euro e la sospensione dello stipendio per almeno quattro mesi. E' questo infatti il numero dei residenti di città e provincia che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Complessivamente, sempre per quanto riguarda il nostro territorio, i residenti dai 5 anni in sù che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino sono 51.426. Una buona fetta di popolazione, bambini e ragazzini compresi, che non hanno ancora partecipato alla campagna vaccinale.

Obbligo di vaccino per i lavoratori over 50: quando scatta la sospensione

Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del pass attestante l'obbligo fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. I datori di lavoro pubblici e privati che non controllano rischiano sanzioni da 400 a 1.000 euro. La misura vale fino al 15 giugno 2022. Dopo la prima dose, il Super Green pass è valido dal 15esimo giorno dopo la somministrazione e fino alla dose successiva; dopo la seconda dose, è valido per sei mesi; dopo la dose di richiamo è illimitato.

I lavoratori over 50 in possesso dell’esenzione alla vaccinazione non dovranno essere sospesi, ma il datore di lavoro dovrà assegnare loro delle mansioni diverse, anche in smart working. I lavoratori under 50 possono continuare ad accedere al luogo di lavoro con il Green Pass base