Covid: a Parma 22 mila over 50 non vaccinati

Sono circa 22 mila gli over 50 di Parma e provincia non ancora vaccinati che ad oggi, 1 febbraio, giorno in cui diventa effettivo l'obbligo vaccinale per questa fascia di età, risultano 'irregolari'. Nei prossimi giorni rischiano di ricevere una multa per non aver ottemperato alle disposizioni previste dal decreto del governo.

Obbligo vaccinale per gli over 50: i controlli e le multe

I controlli per le sanzioni saranno fatti a campione e le multe saranno inviate dall'Agenzia delle entrate su segnalazione del Ministero della salute. Verranno incrociati i dati tra anagrafe vaccinale, sistema tessera sanitaria ed elenco dei residenti: verranno sanzionati con 100 euro una tantum coloro che si rifiuteranno di vaccinarsi. A rischiare la sanzione, oltre ai no vax 'puri', è anche chi non ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose entro i tempi previsti dalla legge e chi non si è sottoposto alla terza dose booster entro il termine di validità del Green pass rafforzato.