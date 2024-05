"Occhio alle truffe!": incontro a Traversetolo

Sono all’ordine del giorno le notizie di raggiri da parte di malintenzionati a danno delle persone, con l’obiettivo, il più delle volte, di estorcere del denaro.

Per questo, l’Arma dei carabinieri e il Comune di Traversetolo organizzano per sabato 11 maggio 2024 alle ore 17 in Sala Consiglio in Corte Agresti l'iniziativa “Occhio alle truffe!”, un incontro pubblico di formazione e informazione sulla prevenzione delle truffe, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, tenuto dal luogotenente c.s. Roberto Merella, comandante della Stazione di Traversetolo. Per l’amministrazione saranno presenti il sindaco Simone Dall’Orto e l’assessore al Sociale Nelda Conti. All’incontro è invitata tutta la cittadinanza.