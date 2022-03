Occupazione del Toschi, i genitori rispondono al preside: "I nostri figli vanno ascoltati e rassicurati"

Dopo l'occupazione degli studenti del Liceo artistico Toschi di Parma, le critiche ai progetti di orientamento con le aziende e la risposta del dirigente scolastico Roberto Pettenati, il genitore di uno degli studenti ha deciso di rispondere al preside: "I nostri figli vanno ascoltati: sono sempre più dimenticati in questo periodo di postpandemia".

"Nel ringraziare sia il Preside Pettenati - si legge in una lettera - sia le aziende coinvolte nella critica emersa o segnalata, mi sento comunque vicino alla volontà di esserci dei ragazzi che sono sempre di più dimenticati e inascoltati in questo momento storico di postpandemia e di sentimenti pre conflitto mondiale, di incertezze ambientali e energetiche. I nostri figli vanno ascoltati e rassicurati, devono poter crescere nella certezza di trovare un corrispettivo civico in cui credere e poter sentire che comunque le istituzioni ci sono.

Grazie ai dirigenti scolastici per avere concesso loro uno spazio, grazie per aver permesso di far ascoltare la loro voce, grazie ai dirigenti della Prefettura e alle forze dell'ordine per la comprensione mostrata nei confronti loro e grazie per aver vigilato. Noi in famiglia abbiamo preferito che fosse una esperienza di vita diretta e una ricerca di espressione del proprio essere a fornire una esperienza educativa. Credo che il sapere di poter esprimere il proprio pensiero sia importante, il tempo permetterà loro di trovare strade meno eclatanti forse, o forse no ma sicuramente se non ci fossero stati i movimenti popolari nessuna idea sarebbe stata trasformata in legge, quindi mi trovo positivamente sorpreso di una scelta così "anni di piombo" sebbene molto stemperata. Aggiungo e chiudo che sempre abbiamo chiesto di essere rispettosi delle persone e delle cose e di evitare gesti stupidi e inutili e so che i ragazzi si sono impegnati in questo con una sorveglianza attiva. Anche questo, sono convinto, è formazione".