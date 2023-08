Odio online: Parma è una delle città in cui si offende di più

Parma è una delle città in cui si offende di più online. Lo rivela uno studio realizzato da Vox, l’Osservatorio Italiano sui Diritti, in collaborazione con quattro atenei. La nostra città è una di quelle in cui si sono concentrati i tweet di offesa ai danni di donne, omosessuali, disabili, ebrei e migranti.

«L’odio online si radicalizza, si fa più intenso, più polarizzato, specialmente nel Nord Italia. Tra le categorie più colpite, le donne ancora al primo posto, seguite dalle persone con disabilità e dalle persone omosessuali, tornate, dopo anni, nel centro del mirino». È quanto emerge nella settima edizione della Mappa dell’Intolleranza, il progetto ideato da Vox, l’Osservatorio Italiano sui Diritti, in collaborazione con quattro atenei: il Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica dell’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Informatica dell’Università Aldo Moro di Bari e il Centro Itstime dell’Università Cattolica di Milano.

Tra gennaio a ottobre 2022 Vox ha estratto e elaborato dalla rete quasi 700mila tweet geolocalizzati, dei quali quasi 600mila con contenuti negativi. Sei le categorie prese in esame, che hanno corpo ad altrettante mappe. Nel 2022, al centro di insulti, svettano le donne al primo posto (43,21%), seguite da persone con disabilità (33,95%), persone omosessuali (8,78%), migranti (7,33%), ebrei (6,58%) e islamici (0,15%).

Nell’indagine sono stati presi in esame i termini offensivi maggiormente ricorrenti sui social network, con i ricercatori che si sono occupati di studiare i meccanismi implicati nell'atteggiamento discriminatorio. Parole come demente, mongoloide, cerebroleso e handicappato sono state utilizzate in modo dispregiativo con il solo scopo di offendere e insultare.