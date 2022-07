Oltre 1.400 visitatori all’“Infoday” dell’Università di Parma

Ottimi riscontri per l’Infoday dell’Università di Parma “Dalla Maturità all'Università”, il primo in presenza dall’inizio della pandemia. L'appuntamento estivo di informazione e orientamento, pensato per fornire alle future matricole tutte le info utili per l’anno accademico 2022-2023, nella mattinata di oggi ha fatto registrare la presenza di oltre 1.400 visitatori. Numerose le future matricole, il pubblico “di riferimento” dell’iniziativa, ma tante anche le famiglie e gli studenti e le studentesse già iscritti all’Università.

Alla vigilia dall’apertura delle immatricolazioni, prevista per domani 7 luglio, i visitatori dell’Infoday hanno avuto la possibilità di “toccare con mano” l’offerta formativa e conoscere da vicino le strutture e i laboratori dell’Università di Parma.

Tre le sedi dove i docenti, i tutor e il personale tecnico-amministrativo erano a disposizione dei visitatori: la Sede centrale di via Università, il Campus Scienze e Tecnologie e il Plesso biotecnologico integrato di via Volturno, più il CAI - Centro Accoglienza e Inclusione di piazzale San Francesco. Per informazioni sul diritto allo studio (borse di studio, alloggio, ristorazione) erano presenti punti informativi a cura di Er.Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna.

Domani 7 luglio “Click Day” per le immatricolazioni

Le immatricolazioni all’Università di Parma si aprono con procedura online sul sito web di Ateneo www.unipr.it (www.unipr.it/iscrizioni) domani giovedì 7 luglio. Nell’anno accademico 2022-23 gli studenti e le studentesse che si iscriveranno al primo anno potranno scegliere tra 44 corsi di laurea triennale, 7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 47 corsi di laurea magistrale.

La procedura per effettuare l'immatricolazione è online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario. Si consiglia di registrarsi prima sul sito web dell’Ateneo per ottenere già le proprie credenziali individuali e agevolare così le operazioni. Per accedere alla procedura è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/ registrazione e seguire le istruzioni.

Prima del 7 luglio è possibile registrarsi con credenziali SPID e senza credenziali SPID. Ma il 7 luglio, per permettere a tutti di concorrere nelle medesime condizioni, l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi nella giornata di domani non sarà attivo.

Tutte le info

Le informazioni sulla nuova offerta formativa dell’Università di Parma sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Ateneo www.unipr.it e sul sito “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta. unipr.it/, appositamente realizzato per le future matricole.

Il Manifesto degli Studi a.a. 2022-2023, pubblicato sul sito web Unipr (https://www.unipr.it/ manifesto-degli-studi-20222023 ), riporta tutte le informazioni sui corsi di studio attivati all’Università di Parma, date e procedure per l’immatricolazione, l’importo delle tasse e le scadenze amministrative per il prossimo anno accademico.

Le future matricole e le loro famiglie ma anche studenti e studentesse già iscritti all’Ateneo possono inoltre rivolgersi al Welcome Point Matricole nel Sottopasso del Ponte Romano, il punto estivo di informazione e accoglienza realizzato in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, aperto dal 1° luglio al 31 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 (chiuso nella settimana di Ferragosto).

Per le attività di orientamento è a disposizione la UO Orientamento e Job Placement, Servizio Orientamento, tel. 0521 034042, e-mail orienta@unipr.it