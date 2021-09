"Oltre 6 milioni di euro alle scuole private di Parma"

Un recente provvedimento dell'Ufficio scolastico territoriale di Parma e Piacenza, in applicazione di una legge nazionale, ha stanziato a fondo perduto 6 milioni 159 mila 537 euro per i proprietari delle scuole private parmensi. Tutto questo mentre per le Scuole pubbliche sono piene di “classi pollaio”, per esse, contrariamente a quanto è stato annunciato, non sono stati ancora messi a disposizione i fondi relativi all’emergenza Covid.

Per la Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ciò è una vergogna: mentre la scuola pubblica è abbandonata a se stesse, con i suoi docenti percepiscono paghe miserevoli e senza che venga risolta la piaga del precariato, lo Stato continua a devolvere valanghe di soldi dei contribuenti ai privati che hanno aperto scuole sul territorio. Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Parma e Piacenza, dichiara: “Per l'ennesima volta siamo orgogliosamente gli unici, come sempre, a rompere il muro di silenzio rispetto a questa macroscopica offesa al comune senso del pudore, regalare quattrini a valanga togliendoli alla scuola statale è semplicemente uno schifo".