L'Oltretorrente di Francesco Pelosi: "In una canzone l'amore per il mio quartiere"

Il cantautore parmigiano Francesco Pelosi ha dedicato una canzone e un video, girato da Giorgia Cendamo, al quartiere Oltretorrente, dove vive dal 2018. Una vera e propria dichiarazione d'amore per i borghi, i locali e le persone che ogni giorno vivono le sue strade. "Non è assolutamente il quartiere del degrado e dello spaccio, come viene spesso descritto. È il quartiere della comunità che vive insieme e che si confronta continuamente nelle strade giorno per giorno. Sembra un minuscolo paese, dove davvero ci si conosce tutti e ci si aiuta per come e quando si può"

Com'è nata l'idea di scrivere una canzone dedicata all'Oltretorrente?

"L'idea della canzone é nata spontaneamente, come spesso mi capita. Abito in Oltretorrente dal 2018 ma lo frequento ovviamente fin da quando sono ragazzo. A un certo punto, credo fosse l'estate del 2019 ho sentito il desiderio di raccontare la mia visione di questo quartiere bellissimo, tutte le emozioni che mi ha regalato negli anni, fra le nottate nei locali e nelle osterie e le giornate fra i suoi borghi. Non a caso la canzone, come anche il video, contiene tanti dei luoghi che mi sono cari, e con loro le persone che li animano. Parlando del video poi, la cui regia è di Giorgia Cendamo, lo abbiamo girato proprio con l'intento preciso di mostrare il quartiere per com'é davvero, al di là delle narrazioni di certa stampa che lo vuole degradato e pericoloso"

L'Oltretorrente, da sempre multiculturale, è il quartiere delle Barricate ma anche quella della musica, dei locali, dell'Università. Quali sono i tuoi ricordi più significativi?

"I ricordi più significativi sono quelli che ho condensato nella canzone, dove ogni nome di luogo, via, o persona mi riporta a un momento ben preciso che ho vissuto. Questo perché la bellezza di questo quartiere per me sta proprio nel viverlo quotidianamente, come un rito che si rinnova ogni giorno, andando a prendere il caffè, facendo un salto in libreria o incontrando amici e sconosciuti al bar. Poi, un momento davvero incredibile, é stato il 14 luglio di quest'anno, quando io e Rise abbiamo scelto di presentare il nostro graphic novel su Guido Picelli e le barricate di Parma proprio in Piazzale Inzani, nel cuore dell'Oltretorrente, e siamo stati travolti da un'accoglienza e un affetto insperati. Tutta quella gente era lì per ricordare quella storia che ancora oggi porta con sé un grande coinvolgimento emotivo, e farne parte, insieme a William Gambetta del Centro Studi Movimenti che ha dialogato con noi, l'attore Simone Baroni che ha letto alcuni brani del libro e Nicolas Furlan e Luigi Martinelli, i miei fratelli musicisti con cui suono ormai da anni, é stato un momento davvero indimenticabile".

Quali pensi che siano gli elementi di discordanza tra quello che viene raccontato - per esempio nelle notizie di cronaca - e la realtà del quartiere?

"Gli elementi di discordanza tra la narrazione "ufficiale" (chiamiamola così) e la realtà dei fatti, sono molteplici. Ma non ci vuole molto a capirlo: basta farsi un giro nel quartiere. Certo, i problemi ci sono, come in ogni altra zona della città, ma l'Oltretorrente non è assolutamente il quartiere del degrado e dello spaccio, come viene spesso descritto. È il quartiere della comunità che vive insieme e che si confronta continuamente nelle strade giorno per giorno. Sembra un minuscolo paese, dove davvero ci si conosce tutti e ci si aiuta per come e quando si può. Non é tutto idilliaco (ma sarebbe anche stupido pensarlo) ma c'è un tenore di vita molto migliore che in altri posti e questo proprio perché gli anziani oltretorrentini vivono fianco a fianco con il vasto popolo multiculturale che lo abita. Basta andare una sera d'estate in Piazzale Inzani per rendersene conto. Ci sono le signore della Parma vecchia sedute in circolo a chiacchierare, i bambini che giocano, i ragazzi ai tavolini dei locali, le famiglie che passeggiano. Non so cosa ci sia di "disagiato" o "problematico" in questo. A me sembra proprio quello che una città dovrebbe essere: un luogo di incontro e di scambio. Con buona pace di chi sta cercando di far diventare l'Oltretorrente nuovamente il deserto che era qualche anno fa".

Oltre alla musica, quali sono le altre attività che stai portando avanti in questo periodo e quali sono le tue ambizioni per il 2023?

"Oltre alla musica, da qualche anno ho avviato anche un'attività come sceneggiatore di fumetti, un amore che mi accompagna fin dall'infanzia ma con cui ho provato a confrontarmi, appunto, da poco. Come ho detto prima, quest'estate é uscito per Round Robin Editrice il mio primo graphic novel, disegnato da Rise e dedicato anche questo, in parte, all'Oltretorrente: si intitola "Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate" e parla delle barricate di Parma del 1922 e del comandante degli Arditi del Popolo, tanto amato ancora oggi qui in quartiere e in generale in città (ma anche altrove, come ho scoperto presentando un pò il libro in giro).

Faccio anche parte di un'associazione di autoproduzione, Spaghetti Comics, con cui ho stampato altri due fumetti, disponibili online, e nel 2023 sono in previsione almeno altri due libri, con editori diversi. Tengo anche corsi sulla storia del fumetto in scuole o con il Centro Studi Movimenti e insomma, il mio impegno in questi campo al momento é la cosa che mi coinvolge di più e che mi da più stimoli e gioia. Ma anche la musica, sono sicuro, continuerà ad accompagnarmi"