Oncoematologia pediatrica, tutti in sella alle minimoto

E’ stata una mattinata diversa quella che ha coinvolto i piccoli pazienti del reparto di Pediatria e Oncoematologia diretto da Patrizia Bertolini che tra terapie e controlli sono saliti in sella a due minimoto elettriche, grazie alla visita della pluripremiata campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi.

Così il reparto, al primo piano dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla, è stato teatro di allegria e spensieratezza, grazie al fascino delle due ruote. Kiara Fontanesi, insieme al fratello Luca, a Devin Parenti e al personale sanitario, con la coordinatrice Maria Luisa Zou, ha seguito passo a passo i piccoli in attesa della terapia.

“E’ stata una mattinata sicuramente insolita per i nostri pazienti, ma direi anche per tutto il personale del reparto che è rimasto piacevolmente divertito dalla visita -spiega Bertolini. Voglio davvero ringraziare Kiara e tutto il suo gruppo per essersi messi a disposizione e aver regalato con molta delicatezza un momento prezioso a tutti noi, rendendo i nostri giovani pazienti assoluti protagonisti della mattinata.”

Prossima alla partenza per il campionato mondiale in Spagna Kiara ha anche dispensato qualche piccolo trucco per guidare le mini moto da vero campione. “Per noi - precisa Fontanesi – è stata un’esperienza molto gratificante; donare un sorriso, far divertire i bimbi facendogli anche solo per un momento dimenticare cure e terapie ci ha riempiti di soddisfazione e ci piacerebbe ripetere appena sarà possibile questa bellissima esperienza.”

Ringraziamenti a Kiara e a tutto il suo team sono arrivati dalla direttrice sanitaria Sandra Rossi che ha voluto essere presente all’iniziativa e ringraziare tutto il personale del reparto perché: “momenti come questo – conclude Rossi – sono un grande valore aggiunto all’altissima qualità e professionalità che questo Ospedale esprime”.