Online il nuovo portale dell’Università di Parma e i nuovi siti dei corsi di studio

È online il nuovo portale dell’Università di Parma www.unipr.it. Grafica e contenuti del vecchio sito sono stati rinnovati nel segno di una maggiore efficacia e chiarezza comunicativa.

Si tratta di un'iniziativa importante che l’Ateneo ha fortemente voluto con l’intento di rendere le informazioni più facilmente fruibili e avvicinarsi così in misura sempre maggiore alle esigenze degli utenti.

«Il portale rappresenta uno strumento importantissimo attraverso il quale l’Università si presenta sul web: era dunque fondamentale rendere questo canale più agile, semplice da utilizzare e completo di tutte le informazioni utili – sottolinea il Rettore Paolo Andrei –. L’auspicio è che la nuova struttura e le nuove funzionalità, in continua evoluzione, possano rappresentare una risposta concreta alle necessità delle persone che entrano in contatto con la nostra comunità universitaria: è questo lo spirito che ci ha guidato durante tutta la fase di realizzazione del nuovo portale e che continuerà ad orientarci anche in futuro».

Numerose sono le novità: accanto al tradizionale menù di navigazione – fortemente rivisto e snellito – sono stati introdotti altri strumenti per agevolare la ricerca dei contenuti. Possibile anche la navigazione per target: “Future matricole”, “Studentesse e studenti”, “Laureate e laureati” e “Imprese”. Dal nuovo portale si può accedere anche al sito dedicato all’Amministrazione Trasparente, che a sua volta sarà rinnovato nei prossimi mesi.

Particolare attenzione è stata rivolta alla navigazione da dispositivi mobile, ossia da cellulari e tablet.

Il percorso di realizzazione non si è però concluso con il rilascio del nuovo sito. Al contrario, è già iniziato un lavoro altrettanto articolato di continuo aggiornamento e miglioramento.

Insieme al nuovo portale di Ateneo ha debuttato anche il portale CORSI che racchiude l’intera offerta formativa dell’Università e che è raggiungibile all’indirizzo https://corsi.unipr.it: da qui si può accedere ai nuovi siti dei corsi di laurea triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico (tutti oggetto di restyling) e all'offerta post laurea.