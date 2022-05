Opem in Brasile porta cultura con La Toscanini Next

Opem spa ha attivato una collaborazione con la Fondazione Toscanini per l’organizzazione di tre concerti in Brasile a Sao Paolo, la città più grande e popolosa del paese sudamericano di cui è il centro finanziario. Nelle giornate dell’8-9-10 giugno 2022, in tre luoghi significativi e prestigiosi nella città di Sao Paulo, Opem SpA propone una serie di iniziative di carattere culturale, che coinvolgono istituzioni e realtà prestigiose di Italia e Brasile, e in particolare tra Parma e Sao Paulo. L’occasione è la presentazione del Progetto Amazonas by Opem Brasil, inerente la fabbricazione delle prime linee di produzione di impianti per il riempimento e confezionamento di capsule in alluminio in Brasile e destinate a soddisfare la domanda del mercato del centro e sud america. Marcelo Provetti, direttore generale di Opem Brazil, commenta:” È un grande piacere per noi di OPEM Brasil realizzare questo sogno della famiglia Binacchi di avviare la produzione di macchine per il riempimento del caffè qui in Brasile attraverso il progetto AMAZONAS 140.

Siamo orgogliosi di essere coinvolti in questo progetto di scambio culturale tra la Fondazione Toscanini Next e la Fondazione Santa Marcelina, certi che la musica sia capace di rompere le barriere e di superare i confini. Attendiamo con grande aspettativa il futuro di questa partnership istituzionale e culturale e chissà presto la Fondazione Santa Marcelina, attraverso questo bellissimo progetto Guri, potrà fare un programma di scambio anche a Parma, in Italia”. Il know how tecnologico di Opem SpA incontrerà la musica e la bellezza attraverso i programmi della Toscanini Next, composta dai musicisti della nuova generazione. Si tratta di un progetto orchestrale innovativo della Fondazione Arturo Toscanini, realizzato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia-Romagna. È formata da musicisti under35 selezionati tra le eccellenze musicali emergenti, con evidenti qualità solistiche e polistrumentistiche. una community orchestra che in tre anni di attività ha portato la musica nelle piazze, nei luoghi della cultura e della memoria, nelle periferie cittadine, entrando a fare parte del tessuto connettivo del territorio, creando nell’ascoltatore una nuova consapevolezza dell’esperienza musicale.

Nel 2022 La Toscanini Next oltrepassa i confini regionali con un tour di concerti in Italia e in Brasile e con la partecipazione a progetti musicali inclusivi e ad alta accessibilità (Concertosa. Il Fantaregno della Musica; Il libro più bello). Alberto Triola, Sovrintendente de La Toscanini, sottolinea: ”La Toscanini Next in Brasile è un’ottima notizia e una preziosa opportunità. Il nome di Toscanini è storicamente legato al grande Paese sudamericano, considerato il suo debutto assoluto sul podio proprio a Rio De Janeiro. I giovani musicisti della Next si fanno messaggeri di una visione comunitaria del far musica che nella metropoli brasiliana assume significati particolarmente rilevanti. Questi concerti si inseriscono a buon diritto nell‘ambito della progettualità della community music su cui la Toscanini sta investendo molte energie. Ringrazio perciò sentitamente Opem e Chiesi per aver coinvolto la Toscanini, lieto che siano stati riconosciuti nello spirito e nelle finalità della Next gli stessi principi e valori che animano strategie aziendali di così rilevante valore”.