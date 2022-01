Open day all’Ospedale di Vaio: tutto esaurito alla giornata di vaccinazioni per la fascia 5-19 anni

Tutto esaurito anche all’Ospedale di Vaio per l’open day di oggi dedicato alla vaccinazione di bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni. I 160 posti disponibili, per i quali da giovedì sera era possibile la registrazione online sul sito dell’Ausl, sono andati esauriti fin dalla mattinata di sabato. Risultato, una domenica di festa per decine e decine di bambini e ragazzi che hanno potuto vaccinarsi in un clima sereno, accompagnati dai loro genitori.

“I bambini sono stati tutti bravissimi e molti di loro si sono guadagnati il nostro ‘attestato di coraggio’ ancora prima della vaccinazione! – spiega una coordinatrice del Servizio infermieristico tecnico dell’Azienda Usl di Parma, Stefania Copelli – Se spesso i più piccoli sono molto più molto tranquilli degli adulti un grande merito va probabilmente anche ai loro genitori: quelli che hanno aderito alla giornata vaccinale sono certamente molto motivati e sono riusciti a trasmettere anche ai loro figli la convinzione sulla necessità del vaccino”.

La giornata di vaccinazioni al corpo M dell’ospedale di Vaio, la nuova ala dove un’area è stata dedicata alle vaccinazioni pediatriche, è iniziata per tutti con grande puntualità sia da parte dei genitori (“loro sono stati tutti puntualissimi!”, dice Copelli) sia da parte degli operatori sanitari, con attese prima della somministrazione non superiori ai dieci minuti. “Speriamo molto che giornate dedicate come questa, dove è emersa la grande motivazione e partecipazione delle famiglie, possano contribuire a far decollare le adesioni alla vaccinazione dei bambini anche negli altri giorni della settimana – afferma Copelli – Soprattutto per i bambini le percentuali di adesione alla vaccinazione, sia in provincia di Parma che nel resto d’Italia, sono ancora troppo basse”.

Oltre agli open day vaccinali organizzati a Vaio e al centro del Maggiore di Parma, oggi le vaccinazioni per bambini e ragazzi sono proseguite secondo gli appuntamenti già prenotati anche all’hub di Via Mantova a Parma, con 360 bambini di 5-11 anni prenotati nel pomeriggio, e alla Casa della Salute di Langhirano con 160 prenotati dai 5 agli 11 anni per tutto il giorno. Numeri che si vanno ad aggiungere ai 150 bambini 5-11enni vaccinati già sabato scorso sempre a Vaio.