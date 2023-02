Open day su formazione e lavoro: Coldiretti Parma presente col segretario di zona

Coldiretti Parma presente con il Segretario di Zona Pietro Pontoli all’open day svoltosi presso il Seminario di Bedonia, dove aziende, enti e associazioni attive in Val Taro e Val Ceno si sono presentate a scuole e cittadini per favorire lavoro e formazione.

Coldiretti Parma ha incontrato le classi quarte e quinte dell’Istituto Zappafermi di indirizzo agrario per illustrare “il portale del socio” e in particolare la piattaforma DEMETRA utilizzabile all’interno degli innovativi servizi offerti dal sistema Coldiretti a supporto dell’agricoltura di precisione per la gestione integrata delle attività quotidiane e per la pianificazione di quelle future.

Gli studenti hanno seguito con interesse la presentazione e la dimostrazione a computer dell’utilizzo di Demetra, strumento innovativo sul piano digitale.

L’esperienza è stata una bella occasione per mettere in luce le eccellenze del territorio dell’appennino e creare un contatto diretto tra aziende, studenti e persone per prospettive formative e lavorative.