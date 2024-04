Open Day Unipr: si chiude con la giornata dedicata alle lauree magistrali

Dopo gli ottimi riscontri della “tre giorni” dedicata alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico, domani martedì 16 aprile il Salone “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” chiude l’edizione 2024 con la giornata dedicata alle lauree magistrali. L’appuntamento è sempre nella Sede centrale dell’Ateneo, dalle 9 alle 17.

Le iniziative di domani 16 aprile

Durante la giornata sarà possibile assistere alle presentazioni dei corsi di laurea magistrale proposti dall’Università di Parma per il 2024-2025 e chiedere informazioni direttamente al personale docente, tecnico amministrativo e alle studentesse e agli studenti presenti. In calendario anche incontri dedicati agli interventi per il diritto allo studio universitario (ER.GO) e alle opportunità di studio all’estero. Una presentazione sarà riservata al Collegio Europeo, con il quale l’Università di Parma collabora attivamente e che può costituire un’ulteriore opportunità dopo la laurea. Un incontro sarà inoltre dedicato ai corsi di dottorato.

Le presentazioni saranno trasmesse in diretta streaming e resteranno visibili anche successivamente sul canale YouTube dell’Università di Parma. Tutte le dirette al link openday.unipr.it

STAND

Gli stand dei Dipartimenti saranno focalizzati sui corsi di secondo livello. Confermati anche per il 16 gli altri stand di servizi interni e di realtà esterne.

VISITE AI DIPARTIMENTI

Anche nella giornata del 16 aprile sarà possibile visitare i Dipartimenti. Alcune delle visite richiedono prenotazione. Il calendario delle visite e info di dettaglio all’indirizzo openday.unipr.it

MOSTRA "PARMA CITTÀ UNIVERSITARIA, RACCONTO PER IMMAGINI"

Nel corridoio della Sede centrale saranno esposte immagini tratte dal video “Parma Città Universitaria”, realizzato con materiali d’archivio dal Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo - CAPAS dell’Università di Parma, grazie al lavoro creativo delle studentesse e degli studenti di VideoAteneo, nel pieno del lockdown del Covid-19. Un racconto per immagini che svela una città universitaria con i suoi spazi, le sue peculiarità, I suoi monumenti.

PARMAUNIVERCITY INFO POINT APERTO E SCONTO SUL MERCHANDISING CON IL COUPON OPEN DAY

Il ParmaUniverCity Info Point, punto di informazione e vendita di merchandising Unipr nel Sottopasso del Ponte Romano, sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 17. Le visitatrici e i visitatori che andranno all’Info Point con il coupon in distribuzione all’Open Day avranno diritto a uno sconto del 20% su tutto il merchandising; con lo stesso coupon studenti e studentesse dell'Ateneo potranno usufruire di uno sconto del 30% su felpe e t-shirt griffate Università di Parma (promozione valida fino alla fine di aprile 2024).

L’iniziativa “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” è realizzata con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Provincia di Parma, Camera di Commercio dell’Emilia e Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.