Open day vaccinale anti covid del 13 gennaio: martedì 9 al via le prenotazioni

Aprono martedì 9 gennaio le prenotazioni per partecipare all’open day vaccinale anti covid e contro l’influenza stagionale, organizzato dalle due Aziende sanitarie di Parma il prossimo 13 gennaio al padiglione 23 (ex punto prelievi) dell’ospedale Maggiore, con ingresso da via Abbeveratoia, dalle 8 alle 14.

Con l’obiettivo di organizzare al meglio l’iniziativa, per aderire è necessaria la prenotazione, che dovrà essere fatta con le consuete modalità: on line, con CUP web per chi ha il fascicolo sanitario elettronico; al telefono, chiamando il numero 800.576.128; oppure rivolgendosi alle farmacie che effettuano il servizio di prenotazione e agli sportelli unici-CUP dell’Azienda Usl. Chi vuole sottoporsi alla vaccinazione contro l’influenza lo dovrà comunicare al momento dell’accesso.

L’open day del 13 gennaio è rivolto alle persone maggiorenni.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE

Alla vaccinazione è necessario portare con sé il documento di identità e la tessera sanitaria, oltre ai moduli di consenso informato e scheda anamnestica compilati e firmati. Questi ultimi due documenti sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it, in home page occorre cliccare sul banner “Vaccinazioni anti covid”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti covid-19”.

IL VACCINO

Il vaccino anti-covid utilizzato è Comirnaty (Pfizer) Omicron XBB.1.5 a mRNA approvato da Ema e Aifa. La somministrazione è raccomandata a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima dose, a prescindere dal numero di richiami già effettuati, o dall’ultima infezione diagnosticata. E’ previsto l'utilizzo di questo vaccino anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario).