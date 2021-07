Il flop del vaccino day: solo 38 prenotazioni su 1.500 posti

I quattro appuntamenti per gli over 60 non hanno raccolto le adesioni sperate

Accelerare sui vaccini degli over 60 per cercare di aumentare l'adesione di questa fascia di popolazione alla campagna vaccinale. L'intento dell'azienda Usl di Parma - che ha predisposto 4 open day nel mese di luglio - non sembra aver raccolto l'adesione sperata. Sui 1.500 posti disponibili complessivamente, infatti, le prenotazioni fino ad ora arrivate sono state solo 38. Il primo vaccino day si terrà venerdì 9 luglio al Pala Ponti di Moletolo. Anche se nel nostro territorio la variante Delta non è ancora stata registrata le previsioni parlano di un arrivo imminente.

GLI OPEN DAY

Sono 4 gli open day di luglio dedicati agli over 60enni per la somministrazione del vaccino Janssen. Una giornata per ciascun distretto, per complessivi 1.500 posti disponibili. Ecco il calendario: il 9 luglio al Pala Ponti di Moletolo con 480 posti disponibili; il 18 a Borgotaro, alla sede dell’AVIS, i posti sono 180; al punto vaccinale di Vaio, il 19 luglio si possono prenotare fino a 480 appuntamenti, mentre alla Casa della Salute di Langhirano, il 21 luglio ci sono i restanti 360 posti. Per fissare l’appuntamento è necessario chiamare il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13) oppure rivolgersi agli sportelli unici CUP dell’AUSL o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup.