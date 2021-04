Open week salute donna: l’Ospedale di Parma aderisce all’iniziativa promossa da Onda

Un’intera settimana dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute della donna e del bambino. Ritorna all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma l’Open week, promossa da Onda, l’Osservatorio nazionale salute donna e di genere e riservata agli ospedali premiati con i bollini rosa per la particolare attenzione alle patologie femminili. Da lunedì 12 aprile sarà possibile prenotare i colloqui informativi individuali, scegliendo l’area sanitaria d’interesse: pediatria, neonatologia, geriatria, urologia, diabetologia, endocrinologia e malattie del metabolismo, Breast Unit-tumore della mammella, ginecologia oncologica, dermatologia, reumatologia e cardiologia. Oltre 150 i posti complessivamente disponibili. Al momento della prenotazione è opportuno indicare nome, cognome e un riferimento telefonico.

I colloqui con gli specialisti dell’Ospedale di Parma si svolgeranno dal 19 al 23 aprile. Anche quest’anno, nonostante il momento d’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l’Ospedale di Parma ha scelto di aderire all’Open week attraverso la modalità dei colloqui informativi telefonici. “Informazione e prevenzione – spiega il direttore sanitario del Maggiore Ettore Brianti – sono fondamentali, così come è essenziale individuare i precorsi di cura più adeguati per dare risposte precise e puntuali ai nostri pazienti. È con questo spirito che aderiamo all’iniziativa di Onda. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori del Maggiore per il grandissimo lavoro che svolgono quotidianamente in tutti i reparti del nostro Ospedale”.

A seguire gli appuntamenti nel dettaglio.

Pediatria. Promozione e tutela della salute nel bambino e nell’adolescente

Colloqui dal 19 al 23 aprile ore 13.00-15.00

Prof.ssa Susanna Maria Roberta Esposito

Prenotazioni via e-mail: ilaria.ferrari@unipr.it

Neonatologia. Il sonno sicuro, il pianto inconsolabile, il rigurgito, le coliche del lattante, vaccinazione e allattamento

Colloqui il 19, 21, 22 aprile ore 13.00-14.30

Prof.ssa Serafina Perrone

Prenotazioni via e-mail: serafina.perrone@unipr.it

Ostetricia e ginecologia. Oncologia ginecologica: problematiche eredo-familiari, prevenzione e cura delle neoplasie

Colloqui il 19 aprile ore 15.00-16.45

Dott. Roberto Berretta

Prenotazioni via e-mail: prericoveroginecologico@ao.pr.it

Urologia. Infezioni genito-urinarie, prolassi e incontinenza urinaria

Colloqui il 20 aprile ore 14.30-16.30

Dott.ssa Samanta Fornia

Prenotazioni via e-mail: sfornia@ao.pr.it

Oncologia - Breast Unit: tumore della mammella

Colloqui il 20 aprile ore 17.00-18.00 e il 21 aprile ore 16.00-17.00

Prof. Antonino Musolino

Prenotazioni via e-mail: amusolino@ao.pr.it

Endocrinologia. Sindrome menopausale

Colloqui il 20 aprile ore 8.30-10.30

Dott.ssa Simona Cataldo

Prenotazioni dal 12 al 15 aprile dalle ore 8.30-9.30 tel. 0521 704382

Dermatologia. Le malattie sessualmente trasmissibili

Colloqui il 21 aprile ore 14.00-16.00

Prof. Claudio Feliciani

Prenotazioni via e-mail: claudio.feliciani@unipr.it

Reumatologia

Colloqui il 21 aprile ore 14.30-18.00

Dott. Flavio Mozzani

Prenotazioni via e-mail: abecciolini@ao.pr.it

Cardiologia

Colloqui il 21 aprile ore 10.00-16.00

Dott.ssa Emilia Solinas, Dott.ssa Giovanna Maria Pelà, Dott.ssa Maria Alberta Cattabiani

Prenotazioni telefoniche dal 14 al 16 e il 19, 20 aprile dalle 8.30 alle 16.00 ai numeri 0521 702073 - 0521 702065 oppure via e-mail: esolinas@ao.pr.it

Endocrinologia e Malattie del metabolismo

Non è necessaria la prenotazione

Colloqui con la Prof.ssa Alessandra Dei Cas

Il 22 aprile telefonare al numero 0521 704785 ore 12.00-14.00

Colloqui con la Dr.ssa Monica Antonini

Il 20 aprile telefonare al numero 0521 704785 ore 15.30-17.30

Geriatria

Colloqui il 22 aprile ore 15.00-16.00

Dott.ssa Anna Nardelli

Prenotazioni via e-mail: anardelli@ao.pr.it

Diabetologia. Le complicanze del diabete e le patologie del metabolismo

Colloqui il 22 aprile ore 14.30-15.30

Dott.ssa Maria Grazia Magotti

Prenotazioni dal 12 al 15 aprile ore 12.00-13.00 tel. 0521 703161