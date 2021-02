"OPEN3 – Ogni persona è noi”: al via il corso di formazione per insegnanti di materne ed elementari

Parte il 9 febbraio 2021 la prima azione del progetto“OPEN3 – Ogni persona è noi”: un corso di formazione on line per le insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie della città e dell’Unione Val di Taro e Ceno.

Il progetto, di cui il Comune di Parma è capofila e che è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, si pone in continuità con i precedenti OPEN e OPEN 2 e ha come obiettivo quello di scomporre i modelli maschili e femminili e le modalità di relazione stereotipate che ne derivano, attraverso il confronto e la riflessione sui modi differenti di essere sé stessi.

Si tratta di un percorso formativo utile alle insegnanti per poter acquisire informazioni, competenze e abilità per poter compiutamente affrontare i temi del contrasto e della prevenzione delle discriminazioni e delle violenze di genere e creare fin dall’età scolare le basi per una piena realizzazione della effettiva parità.

Alle insegnanti verrà presentata la possibilità di seguire ulteriori percorsi in forma laboratoriale di affiancamento e supervisione delle attività da realizzare, creando uno spazio di confronto e di co-costruzione di attività da svolgere in classe.

Il corso è gestito dal Centro Studi Movimenti, dal Centro Antiviolenza e dalla Cooperativa Teatrale Giolli partners che da anni collaborano su questi temi; si compone di 3 incontri, ciascuno dei quali prevede la presenza di due delle associazioni coinvolte che condurranno l’incontro in forma dialogica e in cui si alterneranno parti teoriche con parti interattive e pratiche.

Il corso si svolgerà nelle seguenti date:

9 febbraio 2021

16 febbraio 2021

23 febbraio 2021

Gli incontri si terranno dalle 18.00 alle 19.30; le iscrizioni vanno inoltrate a Tifany Bernuzzi (t.bernuzzi@yahoo.it).