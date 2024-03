Tornano gli Street Tutor: si cerca un operatore

Il Comune di Parma cerca un operatore per la gestione del servizio di Street Tutor tra la stazione ferroviaria e il quartiere San Leonardo, che verrà avviato a partire dal mese di aprile e fino alla fine di agosto. Il servizio rientra nell'ambito del progetto "San Leonardo: azioni integrate per la riqualificazione del quartiere" in capo per il Comune di Parma al Corpo di Polizia Locale in veste di responsabile e coordinatore delle diverse azioni e interventi.

Tramite la determina dirigenziale n.623 dell'11 marzo il settore Pianificazione e regolamentazione attività economiche ha pubblicato l'avviso pubblico per la raccolta di preventivi. L'importo del contratto è fissato in poco più di 24 mila euro, per coprire il servizio tra la stazione, via Trento, via San Leonardo e via Venezia.