Comune: Orazio Pinto nominato consigliere incaricato per la sicurezza stradale

Il Consigliere Comunale Oronzo Pinto è stato nominato, con provvedimento del Sindaco, Consigliere Incaricato per “Integrazione negli interventi di sicurezza stradale e mobilità nelle frazioni cittadine”. Il conferimento dell’incarico è stato fatto in base a quanto previsto dagli articoli 28-bis dello Statuto Comunale e 17 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale