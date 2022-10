Orientamente: al via il progetto del Comune per studenti e famiglie

Nel mese di novembre il Comune di Parma organizza un ciclo di incontri dedicati a studenti, insegnanti e famiglie inseriti nell’ambito di “Orientamente – il futuro comincia adesso”, un progetto nato per aiutare le ragazze e i ragazzi nella scelta dell’indirizzo degli studi e nella scelta della scuola superiore, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Provincia di Parma, la Camera di Commercio, l’Università di Parma e le Associazioni di Impresa.

Si inizia il 10 novembre con un tavola rotonda, riservata agli insegnanti, che riunirà esperti del mondo della scuola e del lavoro per dialogare sulle novità del sistema dell’istruzione secondaria e sulle opportunità post diploma.

Si proseguirà il 17 novembre con “Educare a scegliere”, diretta streaming dedicata alle famiglie: psicologi orientatori ed educatori discuteranno su come accompagnare i figli nel delicato momento della scelta scolastica.

Infine, il 23 novembre una seconda diretta streaming ospiterà imprenditori e rappresentanti del mondo delle Imprese locali per riflettere sulle opportunità per i giovani e sulle professioni del futuro.

Queste proposte, inserite nel programma del Festival della Cultura Tecnica 2022, vogliono portare l’attenzione sull’offerta formativa e professionale del nostro territorio, ricca e in continua evoluzione e, a volte, non pienamente conosciuta dai giovani e dalle famiglie. Il progetto Orientamente va proprio in questa direzione: mettere a sistema e restituire alla comunità le informazioni per imparare a scegliere la propria strada.

L’esempio più immediato di questa strategia è il portale www.orientamente.info, con oltre 180.000 visualizzazioni in 9 mesi: una risorsa per accedere a news e video interattivi realizzati nelle scuole di Parma e allo sportello di orientamento gestito direttamente dal Comune di Parma.